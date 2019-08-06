Вашингтон, , 18:41 — REGNUM

В августе текущего года может начать функционировать Космическое командование США, заявил 6 августа американский генерал-лейтенант Ричард Эванс.

Об этом было заявлено в ходе выступления высокопоставленного военного на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в городе Хантсвиль.

По словам Ричарда Эванса, Космическое командование начнёт действовать «приблизительно в этом месяце».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года президент США Дональд Трамп официально заявил о создании Космических сил США. По утверждению Белого дома, со временем эта структура должна стать самостоятельным от Пентагона ведомством.

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