Вашингтон, 6 августа 2019, 18:41 — REGNUM
В августе текущего года может начать функционировать Космическое командование США, заявил 6 августа американский генерал-лейтенант Ричард Эванс.
Об этом было заявлено в ходе выступления высокопоставленного военного на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в городе Хантсвиль.
По словам Ричарда Эванса, Космическое командование начнёт действовать «приблизительно в этом месяце».
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года президент США Дональд Трамп официально заявил о создании Космических сил США. По утверждению Белого дома, со временем эта структура должна стать самостоятельным от Пентагона ведомством.
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