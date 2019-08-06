Краснодар, , 18:38 — REGNUM

Краснодарский край и Республика Адыгея близки к полному соглашению об установлении административной границы между субъектами. На данном этапе остаются нерешенными вопросы принадлежности ряда лесных и водных участков общей площадью около 900 га.

«На сегодня существуют разногласия или нестыковки по принадлежности порядка 900 га, но в целом они не способны как-то негативно повлиять на решения по границе и общего паритета не нарушают», — сказал агентству «Интерфакс-Юг» министр природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин.

Основные разночтения связаны с определением границы по Краснодарскому водохранилищу, речь о 600 га. Оставшиеся 300 га неразграниченных территорий, по словам министра, касаются приграничных лесов, которые могут накладываться друг на друга в документах и реестрах разных ведомств.

«При урегулировании таких наложений или ликвидации двойного учета лесных участков возникает серьезная проблема особо охраняемых природных объектов, которые есть и в Краснодарском крае, и в Адыгее. По закону сокращение площади таких защищенных лесов недопустимо. Поэтому этот вопрос необходимо решать на уровне правительства РФ», — пояснил Сергей Еремин.

Отметим, что протяженность административной границы двух субъектов составляет более 1,1 тыс. км. Она проходит по 11 муниципалитетам Краснодарского края и девяти муниципалитетам Адыгеи.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2021 года всем субъектам России необходимо завершить работу по установлению своих границ. Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и направить его в Росреестр.