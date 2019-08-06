Москва, , 18:25 — REGNUM

В рабочую группу, которая займется изучением всех существующих материалов о возможных или уже осуществленных попытках вмешательства в избирательную кампанию в России, могут войти представители всех четырех фракций Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Парламентарий считает недопустимым вмешательство во внутренние дела России. Он также напомнил, что официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила о подготовке внешнеполитическим ведомством официальных обращений к США и Германии по поводу публикаций на сайтах дипломатических ведомств и в СМИ, которые касались несанкционированной акции 3 августа в Москве.

«Устами представителя Министерства иностранных дел России, а у меня нет никаких оснований не доверять этой информации, говорится о том, что для участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа были, скажем так, каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств», — заявил Миронов журналистам.

Совет Думы может оперативно принять решение о создании рабочей группы, полагает депутат Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов требует расследования вмешательства из-за рубежа в выборы в РФ