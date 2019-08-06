Вильнюс, , 18:23 — REGNUM

Литовские СМИ продолжают активную кампанию с призывами к жителям не пользоваться новой возможностью посещения Калининградской области по бесплатным электронным визам, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 августа.

После череды публикаций о том, что в российском эксклаве отсутствует туристическая инфраструктура, нет ничего интересного, повсюду алкоголики и наркоманы, а гражданин Литвы рискует быть завербованным российскими спецслужбами прямо на границе, за что ему в Литве будет грозить долгие годы за решёткой, в обиход вводится новый тезис — границу с Россией проходить можно исключительно при взятке российскому пограничнику или таможеннику.

Такой материал сегодня публикует литовский портал Delfi.

«Не волнуйся, поезжай смело, на той стороне всё лучше. Там и цены ниже, и пьяным водителям можно ездить, и взятку легче дать, и еда вкуснее, и девки сговорчивее, и люди лучше, и Путин нравится, и под Америку не прогибаются», — такой якобы диалог на границе в разговоре в очереди с контрабандистами, занимающимися провозом топлива, приводит автор репортажа. И немедленно добавляет:

«Ожидая в очереди я беспокоился, поэтому подбадривание этих мужичков было милым сердцу. «Дай таможеннику один евро, — посоветовал самый активный, — Тогда точно не будет к тебе цепляться». А у меня, как назло, нет мелочи. Говорю, может дать десять? «Давай, если дурак», — ответили они», — пишет автор репортажа, далее перечисляя якобы трудности пересечения границы. Своих соотечественников-читателей он далее не предупреждает, что попытка дать взятку должностному лицу — вот где реальная возможность литовцу попасть за решетку в России. Зато перечисляет «ужасный» бюрократизм.

Переход через границу у этого «путешественника» занял три часа, а вся дорога из Вильнюса в Калининград — восемь. На этом публикация завершается, анонсируя «интригующее» продолжение о «приключениях» уже в самом городе в следующим материале, очевидно, цикла статей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первый месяц действия бесплатных электронных виз, её оформило свыше 20 тыс. человек, большинство из которых — граждане Литвы. На этом фоне в литовских СМИ проходит настоящая кампания по дискредитации региона. Возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, могут получить граждане 53 стран.

Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течение четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит восемь дней.