Вильнюс, 6 августа 2019, 18:23 — REGNUM
Литовские СМИ продолжают активную кампанию с призывами к жителям не пользоваться новой возможностью посещения Калининградской области по бесплатным электронным визам, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 августа.
После череды публикаций о том, что в российском эксклаве отсутствует туристическая инфраструктура, нет ничего интересного, повсюду алкоголики и наркоманы, а гражданин Литвы рискует быть завербованным российскими спецслужбами прямо на границе, за что ему в Литве будет грозить долгие годы за решёткой, в обиход вводится новый тезис — границу с Россией проходить можно исключительно при взятке российскому пограничнику или таможеннику.
Такой материал сегодня публикует литовский портал Delfi.
Переход через границу у этого «путешественника» занял три часа, а вся дорога из Вильнюса в Калининград — восемь. На этом публикация завершается, анонсируя «интригующее» продолжение о «приключениях» уже в самом городе в следующим материале, очевидно, цикла статей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первый месяц действия бесплатных электронных виз, её оформило свыше 20 тыс. человек, большинство из которых — граждане Литвы. На этом фоне в литовских СМИ проходит настоящая кампания по дискредитации региона. Возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, могут получить граждане 53 стран.
Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течение четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит восемь дней.