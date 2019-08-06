Кемерово, , 18:18 — REGNUM

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв не собирается покидать Сибирский регион, а наоборот, будет делать всё возможное для его развития. Так Цивилёв прокомментировал слухи о возможном уходе в правительство России.

Сергей Цивилёв Ako.ru

На пресс-конференции сегодня, 6 июля, один из представителей СМИ рассказал, что появилась информация о том, что в правительстве России создаётся Министерство угольной промышленности, которое и возглавит Цивилёв.

«Я первый раз слышу такую информацию, что правительство создает Министерство угольной промышленности. Оно находится в составе Министерства энергетики, — цитирует Сергея Цивилёва ресурс Vse42.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Цивилёв официально занял пост губернатора Кемеровской области после сентябрьских выборов в 2018 году. Выборы были назначены после того, как Аман Тулеев ушёл в отставку после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

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