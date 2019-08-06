Москва, , 18:18 — REGNUM

Законопроект, уточняющий формулировки закона «О средствах массовой информации», касающиеся ограничений для владельцев СМИ с двойным гражданством, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа. Инициатива внесена во исполнение постановления Конституционного суда.

СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2014 году в закон о СМИ были внесены поправки, которые не только запретили иностранным гражданам выступать учредителями российских СМИ, но и ограничили 20% долю иностранного участия в уставном капитале организации — учредителя СМИ, исключили любое иное косвенное влияние на теле‑ и радиовещательные организации.

Конституционный суд отметил, что «нет ясности в вопросе о том, может ли гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, реализовывать свои корпоративные права в пределах 20% долей уставного капитала хозяйственного общества». Кроме того, КС постановил уточнить нормы «о 20% участия в каком обществе идет речь — которое само является учредителем СМИ, организацией, осуществляющей вещание, или о том, которое является, в свою очередь, участником такой вещательной организации».

В итоге правительство РФ решило представить в Госдуму следующую формулировку:

«Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, иностранное государство, международная организация, а также находящиеся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале каждого из которых составляет более 20 процентов, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более чем 20 процентами долей (акций) любого лица) в отношении более 20 процентов долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя средства массовой информации, редакции средства массовой информации, образованных в форме юридического лица, организации (юридического лица), осуществляющей вещание».

Также правительство уточняет формулировки закона о СМИ. Так, исключается понятие «участник СМИ», которое не имеет определения в законодательстве и не позволяет установить «круг адресатов запрета».