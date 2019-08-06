Москва, , 18:11 — REGNUM

Действия новых властей на Украине однозначно свидетельствуют о намерении Киева продолжить курс на войну. Об этом заявил профессор МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Стена Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Одну стену они уже строили. Яценюк, правда, сетчатую. Сейчас решили ещё бетоном залить, чтоб больше можно было своровать. И это очень чётко показывает, что никакой реинтеграции они не хотят. Никакой дороги к миру они не строят, поскольку реинтеграция — это, прежде всего, повиниться за те военные преступления, которые Украина совершила в 2014 году», — заявил Барабанов.

Это вполне ожидаемо, учитывая, что заговорить о реинтеграции Донбасса означало бы поставить вопрос об основаниях для развязывания конфликта на юго-востоке Украины.

«А значит, и осудить военных преступников, начиная с Коломойского, который, собственно, и формировал фашистские батальоны, которые убивали мирных жителей. Если же они хотят строить бетонную стену, то это новый курс на войну. Вот и всё. Этот пресловутый генерал Кравченко, криптобандеровец, организует там стройбаты и будет возводить эту стену. Замечательная карьера украинского военного», — добавил Барабанов.

Ранее украинский журналист и избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил завершить боевые действия в Донбассе, построив стену на границе Украины и ДНР и ЛНР.