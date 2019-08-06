Киев, , 18:08 — REGNUM

Пассажиропоток между Украиной и Россией постоянно снижается, а потоки в страны Евросоюза стабильно растут, заявил 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По утверждению Омеляна, по этой причине Украина за последнее время запустила более 20 новых поездов в сторону Европы, особо развивая железнодорожное сообщение с Польшей, Венгрией и Словакией.

«Мы всегда говорили, что единственный верный путь для Украины — это путь в ЕС. Пассажиропоток с ЕС растет, железнодорожный в том числе, а авиационный бьет все рекорды», — заявил Омелян агентству RNS.

При этом украинский министр выразил надежду на то, что эти процессы в перспективе приведут к полному прекращению железнодорожного сообщения Украины с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года власти Украины прекратили авиасообщение между Россией и Украиной, однако при этом пассажирский поезд «Киев— Москва» по итогам 2018 года был признан самым прибыльным на железных дорогах Украины.

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