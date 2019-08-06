Москва, , 18:05 — REGNUM

Назначение генерал-лейтенанта Владимира Кравченко командующим объединёнными силами Украины в Донбассе укладывается в логику управленческих решений украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

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«Если он назначает человека, я так думаю, судя по тем кадрам и назначениям, которые уже прошли, он действует по принципу Коломойского», — заявил Килинкаров.

«А принцип Коломойского очень простой: если перед тобой выбор — назначить профессионала или преданного человека, назначь преданного человека, а под него назначь профессионала. Может быть, это и так. Но я не считаю этого человека профессионалом в военном деле, который может каким-то образом переложить всю ситуацию или организовать какую-то войну», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего объединенными силами, которые ведут боевые действия в Донбассе. Им стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Звание Кравченко было присвоено предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.