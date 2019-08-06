Пекин, , 18:03 — REGNUM

«После анархии, которую вызвала вчера, 5 августа, генеральная забастовка в Гонконге — с жестокими столкновениями между манифестантами и полицией, а также атаками сторонников китайского режима — Пекин снова поддержал в этот вторник, 6 августа, местное правительство и его председателя Кэрри Лам, — сообщает сегодня, 6 августа, испанское издание ABC. — На второй пресс-конференции за неделю Управление по делам Гонконга и Макао Государственного совета (китайского правительства) подтвердило, что оно верит в способность местных властей удержать под контролем беспорядки, которые длятся уже два месяца».

То, что началось 9 июня как многолюдные мирные демонстрации против закона об экстрадиции в Китай (который гонконгцы расценили как угрозу своим свободам), превратилось в городскую войну, создающую революционную ситуацию в конце каждой недели. Хотя власти приостановили рассмотрение спорного законопроекта, они его не отозвали (как требовали манифестанты), а глава правительства не подала в отставку. Среди прочих требований протестующих — реактивация процесса демократизации, расследование случаев применения силы полицией и снятие обвинения в «мятеже» с более полутысячи арестованных (сейчас им грозит до 10 лет тюрьмы).

Пресс-секретарь Управления по делам Гонконга Янг Гуанг уклонился от упоминания этих требований и повторил то, что прозвучало неделю назад. «Мы категорически поддерживаем Кэрри Лам как главу правительства. Желание оппозиции сместить ее не исполнится», — сказал он, как передает издание South China Morning Post. И хотя от пресс-конференции ждали чего-то нового, представитель Китая ограничился воспроизведением старых лозунгов — разве что манифестанты получили еще более суровое предупреждение.