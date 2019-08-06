Москва, , 17:57 — REGNUM

Назначение генерал-лейтенанта Владимира Кравченко командующим объединёнными силами Украины в Донбассе стало неоднозначным шагом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«В отношении Кравченко — очень мало информации об этом человеке. Его нет в Википедии, его нет в социальных сетях. Он нигде не озвучивал свои позиции. Но что меня не то чтобы успокаивает, но даёт определённый оптимизм — это то, что этот человек на протяжении пяти лет не принимал участие в антитеррористической операции», — заявил Килинкаров.

«Но как так получилось, что Порошенко в 2014 году ему присвоил звание генерала, но при этом он не был участником АТО, (непонятно)», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего объединенными силами, которые ведут боевые действия в Донбассе. Им стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко — при этом звание Кравченко было присвоено предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.