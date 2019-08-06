Вашингтон, , 17:49 — REGNUM

Власти США могут ввести персональные санкции против иностранных граждан, которые поддерживают законные власти Венесуэлы и лично президента этой страны Николаса Мадуро. Об этом сегодня, 6 августа, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировании всех активов властей Венесуэле в американской юрисдикции, включая активы Центрального банка Боливарианской республики и государственной нефтяной компании PDVSA.

Болтон подчеркнул, что этот же указ Трампа позволяет вводить санкции против любых физических лиц, которые оказывают поддержку законным властям Венесуэлы.

«Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая властям Венесуэлы», — сказал советник.

Он пояснил, что тем самым власти США посылают сигнал третьим сторонам, которые захотят вести бизнес с законными властями Венесуэлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США уже давно пытаются экономически задушить Венесуэлу, но пока не преуспели в этом, хотя жизнь широким слоям венесуэльских граждан эти санкции конечно осложнили.