Москва, , 17:53 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский приведён к власти украинской олигархией, которая больше боится российской олигархии, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 6 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию на Украине.

«Ничего не меняется. Зеленский продолжает делать то, что делал Порошенко, но делает это в духе своей профессии. Нет никакого намека на то, что будут какие-то изменения. Да их и не может быть, — сказал Шахназаров. — Зеленский приведён к власти украинской буржуазией. Теми, кого мы называем олигархией. Эта крупная буржуазия больше всего боится российской буржуазии. Именно поэтому для неё сближение с Россией невозможно ни по каким параметрам. И для меня очевидно, что будет происходить дальше. Дальше они (власти Украины — прим. ИА REGNUM) будут страивать Украину в Запад со страшной силой. Примут закон о земле, распродадут всю землю, притащат туда западные компании, которые, по их мнению, будут охранять украинскую олигархию от российской».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению представителя ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родиона Мирошника, кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского не привнесла существенных изменений в состав должностных лиц по сравнению с временами Петра Порошенко.

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