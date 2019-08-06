Москва, , 17:45 — REGNUM

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) раскрыло некоторые характеристики своих новейших авиационных средств поражения. Речь идет о крылатой ракете «Гром-Э1» и управляемом крылатом планирующем боеприпасе «Гром-Э2». Литера «Э» указывает на то, что речь идёт об экспортных вариантах. Компания также сообщила, что боеприпасы испытаны, испытаны успешно и уже готовы к поставкам за рубеж. Об этом пишет ТАСС.

Следует заметить, что за 2018 года КТРВ поставила на экспорт своей продукции на сумму 1300 миллионов долларов.

«Гром-Э1» — это крылатая ракета для нанесения ударов по наземным защищенным целям. Она имеет складывающееся стреловидное крыло. Это позволяет размещать ее как во внутренних отсеках самолета, так и на внешней подвеске. Ее могут нести боевые самолеты всех типов, в том числе, и истребитель пятого поколения Су-57.

Ракета имеет массу 594 килограмма, вес осколочно-фугасной части — 315 килограмм. Удар по цели этим боеприпасом можно наносить на дальности от десяти до ста двадцати километров. Скорость самолета-носителя может быть в диапазоне от 140 до 445 метров в секунду, высота — от 500 до 12 000 метров.

«Гром-Э2» является авиационным управляемым планирующим боеприпасом. Его масса составляет 598 килограмм. Размеры «Гром-Э2» такие же, как и у крылатой ракеты «Гром-Э1». С учетом отсутствия двигателя у планирующего боеприпаса больше масса боевой части. Она составляет 480 килограмм. Дальность его пуска — от десяти до пятидесяти километров. Высота пуска, как и у «Гром-Э1», составляет от 500 до 12 000 метров.

Ранее генеральный директор КТРВ Борис Обносов отмечал, что у корректируемых авиационных бомб есть большие перспективы, поскольку данное оружие уже показало свою боевую эффективность, хотя и имеет высокую стоимость.