Владикавказ, , 17:45 — REGNUM

В выборах в городское собрание столицы Северной Осетии не будет участовать КПРФ. Партию сняли с выборов за нарушения в протоколе конференции регионального отделения, на которой был утвержден партийный список, пишет «ОсНова». Такое решение принял Советский суд Владикавказа.

По данным портала, иск о нарушениях в протоколе КПРФ был направлен в суд партией «Коммунисты России». Принятое судом решение КПРФ намерена обжаловать.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе избирательной комиссии Северной Осетии, 31 июля был завершен этап представления документов для регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов на выборах депутатов собрания представителей города Владикавказа.

Половина из 32 депутатских мандатов замещаются по одномандатным избирательным округам, вторая — пропорционально числу голосов, поданных за муниципальные списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями. Всего было подано документов на регистрацию от восьми политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», КПКР, «Родина», «Патриоты России», «Яблоко». Из них зарегистрированы списки от «Единой России» (20 кандидатов), КПРФ (17 кандидатов), ЛДПР (18 кандидатов) и «Родина» (19 кандидатов).

По одномандатным избирательным округам 111 кандидатов уведомили территориальную избирательную комиссию о своем решении баллотироваться в городское собрание. Представили документы 103 из них. 99 кандидатов выдвинуты от восьми политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина», «Патриоты России», «Альянс зелёных». Кроме того, в порядке самовыдвижения выдвинуты четыре кандидата.

Прошел регистрацию в ЦИК 71 кандидат от пяти политических партий: 16 от «Единой России», 11 — от КПРФ, 15 — от ЛДПР, 16 — от «Родины», 13 — от «Патриотов России».