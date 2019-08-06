Вашингтон, , 17:42 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп «пристально следит» за проводимыми Северной Кореей испытаниями баллистических ракет. Об этом 6 августа заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.

«Президент Трамп и Ким Чен Ын понимают, что Пхеньян не будет запускать ракеты большего радиуса действия или межконтинентальные баллистические ракеты», — сказал Болтон, добавив, что последняя серия испытаний в КНДР, по всей видимости, была проведена «с целью приведения ракет в рабочее состояние».

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля и 1 августа КНДР провела серию запусков баллистических ракет малого радиуса действия. Дональд Трамп после этого заявил, что состоявшиеся запуски не нарушают договорённостей между ним и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а запущенные ракеты не представляют угрозы для Соединённых Штатов.

При этом американский лидер признал, что запуски в КНДР могут быть нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, однако для него это не является поводом для беспокойства.

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