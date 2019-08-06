Кемерово, , 17:41 — REGNUM

В администрации Новокузнецка очередное кадровое назначение. На должность начальника управления по учёту и приватизации жилых помещений назначен Эдуард Тяпикин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдуард Тяпикин окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую академию (специальность — металлургические машины и оборудование) и Кемеровский государственный университет (специальность — «юриспруденция), получил диплом магистра экономики Национального исследовательского Томского государственного университета.

По официальной информации, в металлургической отрасти Тяпикин отработал почти 15 лет. А после службы в армии более четырех лет находился на службе в ОВД. Был депутатом Новокузнецкого городского Совета народных депутатов двух созывов (в период с 2011 по 2016 год и с 2016 по 2021 год). До назначения начальником управления работал заместителем председателя комитета НГСНД по бюджету, экономике и муниципальной собственности.

Ранее новокузнецкий Горсовет по личному заявлению Тяпикина досрочно прекратил его полномочия.

Отметим, что до этого момента пост главы управления по учёту и приватизации жилых помещений Новокузнецка был вакантен. В апреле мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов уволил с этой должности Виталия Пуляева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 августа, также был назначен глава администрации Новоильинского района. Должность занял Денис Елькин. А руководителем управления культуры администрации Новокузнецка стала Юлия Дьячкова.

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