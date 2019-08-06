Москва, , 17:33 — REGNUM

Украина как государство несёт наибольшие издержки от войны в Донбассе, а потому президент Украины Владимир Зеленский должен выступить с прагматичными решениями по этому вопросу. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я от Зеленского жду, в первую очередь, последовательных и прагматичных решений. Война наносит ущерб прежде всего Украине. Поэтому интерес Украины в том, чтобы завершить эту войну. Он есть», — заявил Килинкаров.Он напомнил, что президент Укарины Пётр Порошенко принимал непосредственное участие в составлении минских договорённостей.

«А раз это так, то я исхожу из того, что он так сказал. Значит минские договорённости — это тот компромисс, который в полной мере устраивал Украину. Я так это воспринимаю. А раз это так, то не нужно выдумывать велосипед! Нужно последовательно идти по пути реализации минских договорённостей», — подчеркнул Килинкаров.