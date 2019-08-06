Киев, , 17:32 — REGNUM

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа», журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский считает, что вопрос о реинтеграции Донбасса нужно выносить на референдум. Об этом он заявил в интервью изданию «Страна.ua».

Дубинский заявил, что новая власть должна понимать, что она хочет делать с Донбассом — или возвращать его «вместе с людьми», или консервировать конфликт.

В любом случае это решение нужно вынести на референдум, который должен объявить президент Владимир Зеленский, считает Дубинский.

«Решение, вынесенное на референдуме, определит путь — это принятие ответственности, в том числе и за выбор президента… Я за реинтеграцию», — сказал он.

Если же будет принято решение заморозить конфликт, то, по мнению Дубинского, можно пойти путем Израиля и Палестины, построив стену на линии разграничения.

Что касается реинтеграции, то она не должна быть принудительной, считает Дубинский. начать он предлагает с торговли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пришедшие к власти на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года бандеровцы и их приспешники начали войну в Донбассе, жители которого выразили свое несогласие с захватом власти.

Жителям Донбасса пришлось провозгласить независимость и образовать два государства — Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Несмотря на все попытки урегулирования этого конфликта, он до сих пор находится в активной фазе и практически каждый день идут перестрелки на линии фронта.