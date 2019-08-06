Мурманск, , 17:30 — REGNUM

Арктическая группировка Северного флота под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева отработали маневрирование в Баренцевом море и взяли курс на восток.

Как сообщает пресс-служба СФ она вышлаиз пунктов постоянного базирования Североморска и Мурманска 5 августа и прошла за первые сутки более 200 морских миль. Одной из основных задач является обеспечение безопасности экономической деятельности России в Арктике.

Сначала, по маршруту перехода в акватории Баренцева моря, группировка проведет учение по противовоздушной обороне отряда, выполнит попутный поиск подводных лодок и отработают задачи по охране и обороне морского промышленного объекта от нападения уловных террористов. Затем боевые корабли отработают навыки по оказанию помощи гражданскому судну, потерпевшему бедствие в Арктике.

Это уже восьмой по счёту арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота. В нем принимают участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский», танкер «Сергей Осипов», спасательно-буксирное судно «Памир» и ледокол «Илья Муромец».

Поход продлится около двух месяцев и пройдет в акватории Баренцева и Карского морей, в районе полуострова Таймыр, архипелагов Северная и Новая Земля, а также Земля Франца-Иосифа.