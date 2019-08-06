Вашингтон, 6 августа 2019, 17:29 — REGNUM
Президент США Дональд Трамп наложил арест на все активы правительства Венесуэлы в Соединенных Штатах, 6 июля передает агентство Reuters.
Согласно заявлению Белого дома, собственность и счета, которые США считают связанными с правительством Венесуэлы, «заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, вывезены или изъяты иным образом».
Против правительства и частных лиц Венесуэлы уже действуют персональные санкции США. Кроме того, США ввели ограничения для американских компаний на импорт венесуэльской нефти.
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