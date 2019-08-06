Вашингтон, , 17:29 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп наложил арест на все активы правительства Венесуэлы в Соединенных Штатах, 6 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Белого дома, собственность и счета, которые США считают связанными с правительством Венесуэлы, «заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, вывезены или изъяты иным образом».

Против правительства и частных лиц Венесуэлы уже действуют персональные санкции США. Кроме того, США ввели ограничения для американских компаний на импорт венесуэльской нефти.

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