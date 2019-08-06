Великий Новгород, , 17:28 — REGNUM

Руководитель Новгородского регионального отделения КПРФ, лидер фракции КПРФ в Новгородской областной думе Валерий Гайдым просит председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллу Памфилову внести поправки в избирательное законодательство против манипуляций на выборах с кандидатами-«клонами» или «двойниками». Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 августа, в региональном отделении партии, соответствующий запрос депутат направил главе ЦИК РФ.

Поводом для обращения депутата стала регистрация в числе кандидатов в депутаты Государственной думы РФ по одномандатному избирательному округу № 134 от Новгородской области Ефимовой Ольги Александровны от «Коммунистической партии социальной справедливости», мойщицы посуды общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Александра Невского».

Гайдым отмечает, что «ничем не проявившая себя в общественной и политической деятельности» Ефимова Ольга Александровна является однофамилицей Ефимовой Ольги Анатольевны — члена Коммунистической партии Российской Федерации, секретаря обкома КПРФ, депутата Новгородской областной думы.

Появление кандидата-однофамильца с похожим названием партии Гайдым называет «давно апробированным грязным и циничным приёмом дельцов от политики».

«Подобные манипуляции чиновников вызывают законные возмущения у избирателей, а данные кандидаты подрывают доверие не только к избирательной системе, но и к органам государственной власти в целом. Известно, что такие «кандидаты» существуют не только в Новгородской области, но и по всей стране и задача ЦИКа не допускать такого фарса!» — отмечает депутат в своём запросе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на вакантный мандат депутата Государственной думы РФ от Новгородской области претендуют девять человек, все они зарегистрированы в качестве кандидатов. Это Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).

Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.

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