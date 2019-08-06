Челябинск, , 17:24 — REGNUM

Социальную политику в Челябинской области ожидает перезагрузка. Об этом на круглом столе экспертного клуба «Челябинск» заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По её словам, в медицину, образование и социальную сферу будут внедрены новые технологии. Они дадут возможность повысить уровень жизни жителей, а также конкурентоспособность всего Южного Урала.

Социальная политика является для региона приоритетной. Более того, экс-сенатор отмечает, что она является для области таким же конкурентным преимуществом, как промышленная сфера. Как отмечает Ирина Гехт. старт масштабному перезапуску социальной политики уже дан. По её словам, одним из современных трендов может оказаться социальный контракт: со стороны как работодателей, так общества и государства.

«То есть мы хотим дать гражданам не рыбу, а удочку; не пособие по безработице или материальную помощь, а возможность переобучения, трудоустройства, начала своего бизнеса. Пусть это будет аграрный туризм, который мы сейчас тоже активно продвигаем, или народное творчество, но какое-то движение со стороны человека в этом направлении тоже должно быть. Таким образом меры социальной поддержки приобретут стимулирующий характер для южноуральцев и создадут для них новые возможности развития», — цитирует чиновницу «Южноуральская панорама».

Ирина Гехт назвала ещё одну задачу областного правительства — отыскать новые технологии для стимулирования рождаемости, а также для поддержки семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Она отметила, что сейчас действует более 800 пособий и льгот. В основном они положены пожилым гражданам. Но проблема, по её словам, в том, что бедность всё более молодеет, затрагивает семьи с маленькими детьми. И в то же время государство заинтересовано в том, чтобы рождаемость увеличивалась.

Новые технологии чиновница анонсировала и в сфере образования. На территории Южного Урала будут созданы школы по стандартам будущего, а также детские круглогодичные лагеря типа сочинского «Сириуса». Эти образования будут насыщены востребованной среди детей современной образовательной программой — ещё одним конкурентным преимуществом Челябинской области.

Ирина Гехт при этом признала, что сложнее всего будет вытянуть на более высокий уровень медицину. Один лишь ремонт учреждений здравоохранения и оснащение оборудованием потребует примерно 6 млрд рублей. Кроме того, на территории Челябинской области будет создан центр генетических исследований. Также на базе онкоцентра предстоит открыть протонный центр.

В медицине, как и в других социальных сферах, прежде всего нужно решить кадровые проблемы, признаёт чиновница. И обещает, что власти будут стимулировать жильём и зарплатами тех молодых специалистов, которые выразят готовность работать в глубинке.