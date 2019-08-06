Новокузнецк, Кемеровская область, 6 августа 2019, 17:24 — REGNUM
У управления культуры Новокузнецка новый начальник. Этот пост заняла Юлия Дьячкова, сообщили ИА REGNUM в администрации города.
Отметим, что до этого времени обязанности начальника управления исполняла Мария Романова.
Юлия Дьячкова работала балетмейстером во Дворце культуры «Строитель». А с сентября 2008 года до 31 июля 2019 года была художественным руководителем театра танца «Ритм и мы».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровые перестановки сегодня, 6 августа, произошли и в администрации Новоильинского района Новокузнецка. Главой администрации района назначен Денис Елькин.
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