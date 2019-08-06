Нью-Дели, 6 августа 2019, 17:18 — REGNUM
Депутаты нижней палаты парламента Индии проголосовали за отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир, сообщает 6 августа NDTV.
За принятие законопроекта проголосовали 366 депутатов, против его одобрения высказались 66 парламентариев.
Напомним, ранее законопроект об отмене особого статуса Джамму и Кашмира был одобрен верхней палатой парламента Индии.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа МИД Пакистана выразил послу Индии решительный протест по поводу возможного принятия закона, отменяющего особый статус штата Джамму и Кашмир.
Особый статус этого региона официально признавал, что большинство его населения составляют мусульмане. Джамму и Кашмир много лет остаётся точкой конфликта между Индией и Пакистаном и ситуация в этом штате несколько раз приводила к вооружённому столкновению армий двух стран.
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