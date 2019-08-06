Москва, , 17:12 — REGNUM

Украинские власти продолжат курс антироссийской пропаганды, тем самым всё дальше уходя от возможности найти возможность для примирения с Донбассом. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Эти люди понимают, что нужна работа с мозгами. Нужно придумывать праздники, нужно выдумывать врагов. Вся машина украинская идеологическая была на это настроена», — заявил Мирошник.

«Как эти люди воспримут перемирие? Неужели вот эти люди захотят принять перемирие, разведение войск и прекращение огня? Для политиков украинских это тоже неприемлемо, потому что следующим этапом придётся выполнять другие шаги. Нужно будет разводить войска», — подчеркнул он.