Москва, , 17:05 — REGNUM

Дальние противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации ВМФ России провели 13-часовое патрулирование районов Тихого океана, пройдя возле побережья Аляски и Канады, сообщает 6 августа пресс-служба Восточного военного округа.

Полёт был плановым, и два дальних противолодочных самолета Ту-142 прошли «над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады».

Противолодочные самолёты сопровождались парой высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, поднявшихся в воздух с авиабазы Елизово на Камчатке.

Во время 13-часового патрульного полёта была осуществлена воздушная дозаправка с борта самолётов-заправщиков Ил-78 Дальней авиации ВКС России.

«Полёт самолетов морской авиации Тихоокеанского флота проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркивает пресс-служба Восточного военного округа.

Читайте ранее в этом сюжете: В США вновь прервали испытания авианосца Gerald Ford