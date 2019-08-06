Гонконг, Китай, , 17:04 — REGNUM

«Сейчас, когда Гонконг превратился в территорию беззакония, жестокие банды снова начали вести борьбу с продемократическими митингами (так в оригинале — прим. ИА REGNUM, — сообщает испанское издание El Pais. — Соответствующие инциденты произошли в районах North Point и Tsuen Wan, где один человек был ранен холодным оружием».

В North Point манифестанты направлялись к местному полицейскому участку, когда путь им преградили два десятка мужчин, вооруженных металлическими прутами и палками. Атака была отбита, и нападающие разбежались, прячась в ближайших зданиях и переулках.

Местные жители относятся к происходящему по-разному. Один из них сообщил корреспонденту El Pais, что «громилы», спонсируемые из Китая, атакуют первыми, чтобы «защитить район», населенный в основном китайскими эмигрантами. Последние пытались помешать шествию демонстрантов, бросая из окон камни и стеклянные бутылки. Другие жители, симпатизируя манифестантам, раздавали им продукты и питье.