Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:00 — REGNUM

У мэра Новокузнецка появился новый заместитель. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, на должность заместителя главы Новокузнецка — руководителя администрации Новоильинского района назначен Денис Елькин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля СМИ сообщили, что глава администрации Новоильинского района Новокузнецка Алексей Коряков покинул свой пост «по собственному желанию».

Согласно официальым данным, Денис Елькин окончил Сибирский государственный университет — по специальности «электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». Работал на Западно-Сибирском металлургическом комбинате и в организациях ЖКХ Новокузнецка. В 2017 году участвовал в проекте «Дублер-НК» в качестве дублера заместителя главы города по ЖКХ. С октября 2018 года был председателем комитета ЖКХ администрации города.

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