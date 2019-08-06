Москва, , 16:58 — REGNUM

С учетом прекращения Сирийской арабской армией перемирия на северо-западе Сирии возобновила свою боевую работу и российская авиация. Днем 6 июня 2019 года истребители и штурмовики ВКС РФ провели тяжелую бомбардировку позиций боевиков на северо-востоке провинции Латакия. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Несколько авиаударов были нанесены по опорным пунктам джихадистов в городах Сирмания и Кабани. Был причинен значительный ущерб обороноспособности террористических группировок «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мере того, как российская авиация ослабляет оборону боевиков, Сирийская арабская армия вновь мобилизует войска для наступления на горный город Кабани.

По информации военного источника издания, 4-я бронетанковая дивизия сирийской армии и подразделения Республиканской гвардии концентрируют свою живую силу и технику для штурма, чтобы захватить этот опорный пункт джихадистов у границы провинции Идлиб. Захват Кабани откроет правительственным силам путь на основной опорный пункт боевиков в провинции Латакия — город Джиср-эш-Шугур.