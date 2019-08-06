Санкт-Петербург, 6 августа 2019, 16:49 — REGNUM
Наказание для родителей, которые подвергли своего ребенка опасности, приведя его на несанкционированный митинг, должно быть таким, чтобы не пострадал их ребенок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 6 августа, директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, комментируя требования прокуратуры Москвы.
Как сообщалось ранее, прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав семейную пару, которая пришла на несанкционированный митинг с годовалым ребенком. В ходе митинга родители к тому же передавали ребенка другому человеку, отметили в надзорном ведомстве.