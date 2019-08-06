Москва, , 16:46 — REGNUM

Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского не привнесла существенных изменений в состав должностных лиц по сравнению с временами Петра Порошенко. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я бы не переоценивал глобальность перестановок, которые там сегодня происходят. Огромное количество креатур Порошенко как занимали на среднем уровне и чуть выше — так и продолжают их занимать. Кравченко — совсем не тот человек, который бы разделял идеологию Юго-востока, которая ближе к российской идеологии, соответствующее восприятие истории», — заявил Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим подразделениями, ведущими боевые действия в Донбассе, генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, который с 2017 года занимал должность заместителя начальника штаба оперативного командования «Север» сухопутных войск вооруженных сил Украины. Звание Кравченко было присвоено предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.