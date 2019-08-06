Ашхабад, , 16:43 — REGNUM

«Необходимость создания специализированной площадки для прямых контактов между правительствами, экономическими ведомствами и заинтересованными в работе на Каспии бизнес-структурами объективно назрела», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана».

По словам главы внешнеполитического ведомства, идея о регулярном проведении Каспийского экономического форума, выдвинутая президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, оказалась весьма своевременной.

«Россия придает большое значение данному мероприятию. Об этом ярко свидетельствует уровень российской делегации, которую возглавит председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев», — подчеркнул он.

Подводя итог, Сергей Лавров выразил уверенность в том, что первый Каспийский экономический форум придаст дополнительный импульс сотрудничеству в таких сферах, как торговля, инвестиции и туризм.

«Это будет способствовать, в том числе превращению Каспия в один из крупнейших мировых транспортно-транзитных узлов», — резюмировал глава МИД России.