Каракас, , 16:33 — REGNUM

«Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал правительственное постановление, направленное на еще большую изоляцию венесуэльского президента-«узурпатора» Николаса Мадуро путем заморозки активов его правительства в США. Указ запрещает «передавать, использовать для оплаты, экспортировать, выводить и задействовать [правительственное имущество] в торговле иным образом» — сообщает сегодня, 6 августа, испанское издание El Mundo.

Распоряжение, выпущенное в ночь понедельника, 5 августа, Белым домом, также лишает возможности посещать Соединенные Штаты тех лиц, которые, как считается, оказывали поддержку правительству Мадуро или действовали от его имени. Это решение ставит Венесуэлу в то же положение, что и изолированные страны, такие как Северная Корея и Иран. Оно дополняет санкции Вашингтона, которым уже подверглись более 100 венесуэльцев и организаций, связанных со страной, в том числе государственное нефтяное предприятие PDVSA — «финансовые легкие» Мадуро — и Центральный банк, напоминает испанское СМИ.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заверил, что блокировка, которой Вашингтон подверг активы правительства Мадуро, призвана «защитить венесуэльцев».