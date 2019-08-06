* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:26 — REGNUM

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о готовности «заблокировать» президентские выборы в Афганистане, 6 июля передает агентство Reuters.

Афганские боевики обратились к «соотечественникам» с призывом «держаться подальше» от избирательных участков, предвыборных собраний и митингов — «чтобы избежать потерь».

Президентские выборы в Афганистане назначены на 28 сентября. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называют их «фиктивными».

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