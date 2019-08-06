Карабаново, , 16:22 — REGNUM

Во Владимирской области бывшую главу города Карабаново признали виновной в присвоении бюджетных средств и служебном подлоге. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

В июне 2018 года женщина был назначена главой администрации муниципального образования, однако через некоторое время решила отправиться в отпуск, на который не имела права. В середине августа 2018 года она уехала в Турцию на 10 дней, чтобы отметить день своего рождения, не оформив поездку документально и не получив разрешения от главы города. В табеле учета рабочего времени и расчета заработной платы было указано, что в это время она была на работе. За указанный период она получила зарплату — более 16 тысяч рублей.

Этот факт вскрылся в апреле 2019 года. 22 апреля чиновница ушла в отставку и сейчас находится на пенсии. Она возместила ущерб, причиненный бюджету муниципального образования, и полностью признала вину. Суд приговорил её к штрафу в размере 50 тысяч рублей и запретил в течение двух лет занимать должности в органах местного самоуправления.