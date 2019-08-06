Москва, , 16:19 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал расследовать факты вмешательства иностранных государств в выборы в России, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

Иностранный агент State.gov

Он обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с инициативой созвать внеочередное заседание Совета Думы, где обсудить вопрос «о создании специальной рабочей группы, которая займется изучением всех существующих материалов о возможных попытках или уже осуществленных действиях по вмешательству в избирательную кампанию в РФ».

Миронов также сослался на заявления МИД, согласно которым у участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа «были каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств».

"Россия — суверенная страна, мы сами разберемся, что у нас здесь происходит, и никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», — заявил Миронов.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека.

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