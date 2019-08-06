Ашхабад, , 16:19 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с произошедшими в штатах Техас и Огайо трагическими событиями, приведшими к многочисленным человеческим жертвам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер от себя лично, а также от имени народа и правительства Туркмении передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИА REGNUM напоминает, что 3 августа 2019 года в трех американских штатах произошли инциденты со стрельбой. В городе Эль-Пасо, штат Техас, в результате стрельбы на территории торгового центра погибли 20 человек и 26 были ранены. В Дейтоне, штат Огайо, стрельба произошла в баре и привела к гибели 9 человек, а еще 27 местных жителей получили ранения. Еще один случай произошел в Чикаго, штат Иллинойс — там были ранены 7 человек.