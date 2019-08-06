Париж, , 16:03 — REGNUM

Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что поместить собор Нотр-Дам «под купол», как утверждают некоторые профсоюзы и ассоциации для предотвращения любого риска загрязнения свинцом, будет сложно, сообщает Le Figaro.

«Мы не против поместить собор Нотр-Дам под огромный купол, чтобы избежать загрязнения частицами свинца, но все понимают, что с технической и финансовой точек зрения это трудно осуществить», — заявил Эммануэль Грегуар.

«Все испытания, которые мы провели в радиусе 500 метров вокруг собора Нотр-Дам, являются отрицательными, то есть опасности нет», — отметил заместитель мэра Парижа, добавив, при этом, что в некоторых открытых дворах уровень содержания свинца превышал 1000 мкг / м².

Предположительно, загрязнение свинцом произошло во время пожара 15 апреля 2019 года, когда 300 тонн токсичного вещества, содержавшегося в шпиле и кровле собора Нотр-Дам, расплавилось и осело вокруг.

Как сообщало ИА REGNUM, приостановленные в конце июля работы в соборе Нотр-Дам постепенно возобновятся после 12 августа, когда появятся новые средства защиты для работников, чтобы защитить их от возможного токсичного отравления.

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