Ашхабад, , 15:57 — REGNUM

Государственное телевидение Туркмении проводит в городе Мары съемки церемонии празднования мусульманского праздника Курбан-байрам, участие в которых заставляют принимать бюджетников, студентов, школьников и даже воспитанников детских садов, пишет «Азатлык».

Издание отмечает, что детей в принудительном порядке привлекают к съемкам, несмотря на установившуюся жару, достигающую в дневное время 43 градусов по Цельсию.

«Многие родители не хотят отправлять своих детей на такие мероприятия. Но местные чиновники угрожают отчислением детей из школ и дошкольных учреждений», — подчеркивают туркменские СМИ.