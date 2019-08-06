Киев, , 16:13 — REGNUM

Основатель частной клиники «Борис» Михаил Радуцкий опроверг слухи о том, что он может стать министром здравоохранения Украины. Об этом он заявил 6 августа во время пресс, конференции, сообщило издание «Новое время. Бизнес».

«Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения», — отметил он.

Политик добавил, что возможность пойти в политику у него была давно, его якобы приглашал ещё бывший президент Украины Леонид Кучма.

Радуцкий, который является избранным депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа», будет работать в комитете Рады по вопросам здравоохранения. К 1 сентября он намерен представить аудит медицинской реформы, которую проводит исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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«Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $10−15 млрд», — прокомментировал политик перспективы украинской медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о том, что Радуцкий может занять пост министра здравоохранения Украины, озвучил ранее глава избирательного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко.

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