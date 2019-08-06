Сеул, , 15:59 — REGNUM

Совет Безопасности ООН одобрил запрос немецкой некоммерческой организации Welthungerhilfe на ввоз ряда гуманитарных грузов в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Отметим, что теперь представители Welthungerhilfe смогут поставлять в Северную Корею продовольствие и оборудование для производства и хранения семян.

Напомним, что исключение из-под санкций вступило в силу 25 июля и будет действовать в течение полугода.

Welthungerhilfe — одна из крупнейших гуманитарных организаций в Германии. В 2018 году организация реализовала 404 проекта в 37 странах.

Ранее, 19 июля, власти Германии приняли решение о предоставлении €339 325 представителям Welthungerhilfe для оказания продовольственной помощи жителям КНДР, проживающих в провинциях Южный и Северный Пхёнан.