Бишкек, , 15:55 — REGNUM

Депутаты парламента Киргизии не намерены прерывать свой отпуск и проводить внеочередное собрание по конфликтной ситуации на золоторудном месторождении «Солтон-Сары». Об этом в социальных сетях сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева, пишет «Вечерний Бишкек».

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По словам народной избранницы, ранее она обратилась к коллегам и спикеру республиканского парламента с предложением собраться на внеочередную сессию и обсудить меры по разрешению разгоревшегося на золотом руднике конфликта между местными жителями и китайским инвестором.

Однако другие парламентарии отказались прерывать свой отпуск, объяснив это тем, что представители правительства и так едут в Солтон-Сары для урегулирования инцидента.

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