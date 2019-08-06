Москва, , 15:55 — REGNUM

Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь». Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием «возросшей конкуренции между великими державами». То есть признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу, — написал российский сенатор в Twitter. — На случай, если кто сомневался».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, говоря об основных проблемах, с которыми сталкиваются НАТО и его союзники, назвал в качество основной «усиление конкуренции между великими державами». По его словам, следствием этого стало воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, ранее, в конце июля 2019 года, госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Крым должен «вернуться» в состав Украины.

Крым стал российским регионом в 2014 году в результате референдума, проведённого после госпереворота на Украине. За выход из состава Украины и воссоединение с Россией высказались более 95% жителей полуострова.