Тегеран, , 15:58 — REGNUM

Спикер парламента Ирана Али Лариджани пригрозил Соединенным Штатам ударом по военным базам в регионе, в случае начала боевых действий, об этом 6 августа сообщает информационное агентство Tasnim.

«У военных баз США в регионе будут серьезные проблемы, поэтому если здравый смысл возобладает, они не будут воевать с нами» Али Лариджани

Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты прекрасно знают, что понесут серьезные потери в войне с Ираном, поэтому он не верит в эту войну.

Напомним, конфликтная ситуация между США и Ираном по-прежнему угрожает стабильности в Персидском заливе. Несмотря на обоюдное нежелание развязывать конфликт, стороны пока не могут найти пути для его деэскалации.

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