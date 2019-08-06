Тегеран, 6 августа 2019, 15:58 — REGNUM
Спикер парламента Ирана Али Лариджани пригрозил Соединенным Штатам ударом по военным базам в регионе, в случае начала боевых действий, об этом 6 августа сообщает информационное агентство Tasnim.
Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты прекрасно знают, что понесут серьезные потери в войне с Ираном, поэтому он не верит в эту войну.
Напомним, конфликтная ситуация между США и Ираном по-прежнему угрожает стабильности в Персидском заливе. Несмотря на обоюдное нежелание развязывать конфликт, стороны пока не могут найти пути для его деэскалации.
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