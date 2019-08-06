Вильнюс, , 15:53 — REGNUM

Литовский политик и общественный деятель Альгирдас Палецкис продолжит находится в заключении, в котором он уже проводит десятый месяц, без передачи обвинений в суд. Такое решение сегодня, 6 августа, принял Апелляционный суд Литвы, отклонив жалобу Палецкиса на продление задержания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прокуроры обвиняют Палецкиса в создании некой «шпионской сети» в Литве, которая работала «на Россию», а целью якобы был сбор информации о всех вовлечённых в Литве служащих в деле о событиях 13 января 1991 года. Сам Палецкис считает дело сфабрикованным и указывает, что кроме абстрактных заявлений, обвинение не приводит никаких доказательств, а в заключении он находится, без передачи дела в суд, уже больше 9 месяцев.

При этом общение Палецкиса строго ограничивается — ему не позволяется видится с родственниками, состояние его здоровья ухудшилось, а, по признанию обвиняемого, медицинское обследование в тюрьме умышленно затягивается.

В деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе Литва заочно осудила десятки россиян, а в тюрьме уже много лет находится отставной военный, калининградец Юрий Мель. В Литве те события трактуются исключительно, как «агрессия СССР против Литвы», а любые попытки разобраться почему среди погибших гражданских лиц, например, были убитые от выстрелов из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении псковских десантников, караются, как «отрицание советской оккупации». Сам Палецкис ранее уже был осуждён за фразу в радиоэфире, когда сказал, что «как сейчас выясняется, свои стреляли в своих».