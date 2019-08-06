Бишкек, , 15:48 — REGNUM

Вице-премьер-министр Киргизии Жениш Разаков обсудил с послом Китая Ду Дэвэнь меры по урегулированию конфликта между китайскими геологами и жителями Нарынской области, пытающимися изгнать их с месторождения золота «Солтон-Сары». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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По словам киргизстанского чиновника, правительство Киргизии понимает важность обеспечения защиты интересов как инвесторов, так и местного населения, и считает, что все споры должны решаться в правовом русле — без перевода бытовой ситуации в политическую плоскость.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время местные органы внутренних дел проводятся тщательное изучение всех обстоятельств инцидента и принимают меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на месте разгоревшегося конфликта.

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