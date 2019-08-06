Москва, 6 августа 2019, 15:47 — REGNUM
Журналисты и общественные деятели России потребовали от руководства Google и принадлежащего ему сервиса YouTube объяснить блокировку одной из онлайн-трансляции незаконных акций в Москве 3 августа, авторы и ведущие которой рассказывали о разных точках зрения на происходящие события, в том числе — противоречащие позиции организаторов шествий.
Первыми на блокировку трансляции отреагировали сами её ведущие. В частности, блогер Илиас Меркури заявил, что считает такие действия со стороны видеохостинга «прямой попыткой вмешательства во внутреннюю политику России». «Наши либеральные «друзья» очень любят рассказывать о ценности свободы слова и прочих добродетелей истинной американской демократии. А я вам расскажу немного другое… YouTube забанил нас дважды еще до начала стрима якобы за размещение недопустимого контента. Контента, кстати, не было тогда — только заставка», — сообщил он на своей странице в Facebook.
Соведущая трансляции, бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева также назвала несправедливой блокировку стрима про несанкционированный митинг. «Ссылку приходилось менять несколько раз, нас блочили дважды до начала трансляции и потом мочили уже по ходу», — рассказала она в своём телеграм-канале.
Журналист Армен Гаспарян, также участвовавший в комментировании трансляции, попросил считать официальным запросом в Google свою публикацию в телеграм-канале, где он приходит к выводу, что причиной блокировок стало недовольство объективной позицией ведущих.
На блокировку трансляции обратили внимание и в Общественной палате Российской Федерации. Председатель комиссии ОП РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сравнил две трансляции: представителей так называемой оппозиции и «стрим, который вели журналисты и блогеры с другим взглядом». Первые никаких проблем не испытывали, а вторых несколько раз пытались заблокировать.
«Очень важно, чтобы наша страна знала, что на самом деле творится с так называемой американской свободой слова — это, оказывается, весьма избирательная вещь. Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура — вот с чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках, и мы это так оставлять не должны», — говорится в заявлении Малькевича, опубликованном на официальном сайте ОП РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, YouTube 3 августа минимум два раза блокировал онлайн-трансляцию с незаконной акции в Москве, в ходе которой Илиас Меркури и Леся Рябцева рассказывали в том числе и о попытках провокаций со стороны участников шествий.
По данным МВД, участие в шествиях 3 августа приняли около 1500 человек. С призывами к проведению шествий активно выступали незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму, которые не смогли собрать достаточное количество достоверных подписей. В предоставленных ими подписных листах обнаружились множественные нарушения, в том числе — данные несуществующих избирателей («избиратели-призраки») и уже умерших людей.
Эксперты предполагают, что регистрация на выборы и не являлась конечной целью этих кандидатов. Они также обратили внимание на высказывания одного из организаторов митингов Алексея Навального, который заявлял, что для проведения сбора подписей каждому кандидату необходимо потратить 1 миллион рублей. Вместе с тем, по официальной информации, траты незарегистрированных кандидатов на сбор подписей составили существенно меньше названной суммы.
Читайте ранее в этом сюжете: YouTube дважды блокировал трансляцию Меркури и Рябцевой с шествий в Москве