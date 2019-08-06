Москва, , 15:47 — REGNUM

Журналисты и общественные деятели России потребовали от руководства Google и принадлежащего ему сервиса YouTube объяснить блокировку одной из онлайн-трансляции незаконных акций в Москве 3 августа, авторы и ведущие которой рассказывали о разных точках зрения на происходящие события, в том числе — противоречащие позиции организаторов шествий.

Первыми на блокировку трансляции отреагировали сами её ведущие. В частности, блогер Илиас Меркури заявил, что считает такие действия со стороны видеохостинга «прямой попыткой вмешательства во внутреннюю политику России». «Наши либеральные «друзья» очень любят рассказывать о ценности свободы слова и прочих добродетелей истинной американской демократии. А я вам расскажу немного другое… YouTube забанил нас дважды еще до начала стрима якобы за размещение недопустимого контента. Контента, кстати, не было тогда — только заставка», — сообщил он на своей странице в Facebook.

«Должен отметить, что никто из так называемых «борцов с кровавым режимом» проблем с вещанием не испытывал», — подчеркнул Меркури.

Соведущая трансляции, бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева также назвала несправедливой блокировку стрима про несанкционированный митинг. «Ссылку приходилось менять несколько раз, нас блочили дважды до начала трансляции и потом мочили уже по ходу», — рассказала она в своём телеграм-канале.

«Я не считаю нормальным блокировать трансляцию стрима по идейным соображениям. Избирательная демократия и избирательная свобода слова — новый чёрный, а мне такой чёрный не нравится», — отметила Рябцева.

Журналист Армен Гаспарян, также участвовавший в комментировании трансляции, попросил считать официальным запросом в Google свою публикацию в телеграм-канале, где он приходит к выводу, что причиной блокировок стало недовольство объективной позицией ведущих.

«Дважды трансляцию блокировали. Видимо не нравилось, что смотрело объективный взгляд на происходящее слишком много людей. Параллельно стримы проводили артель Ходорковского и вся прочая ясноликая общественность. Их не блокировали. Нет, я, конечно знаю, что свобода слова — штука избирательная. И все дело в степени. В нашем случае избирательная исключительность получилась просто превосходной», — сообщил он.

На блокировку трансляции обратили внимание и в Общественной палате Российской Федерации. Председатель комиссии ОП РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сравнил две трансляции: представителей так называемой оппозиции и «стрим, который вели журналисты и блогеры с другим взглядом». Первые никаких проблем не испытывали, а вторых несколько раз пытались заблокировать.

«Очень важно, чтобы наша страна знала, что на самом деле творится с так называемой американской свободой слова — это, оказывается, весьма избирательная вещь. Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура — вот с чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках, и мы это так оставлять не должны», — говорится в заявлении Малькевича, опубликованном на официальном сайте ОП РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, YouTube 3 августа минимум два раза блокировал онлайн-трансляцию с незаконной акции в Москве, в ходе которой Илиас Меркури и Леся Рябцева рассказывали в том числе и о попытках провокаций со стороны участников шествий.

По данным МВД, участие в шествиях 3 августа приняли около 1500 человек. С призывами к проведению шествий активно выступали незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму, которые не смогли собрать достаточное количество достоверных подписей. В предоставленных ими подписных листах обнаружились множественные нарушения, в том числе — данные несуществующих избирателей («избиратели-призраки») и уже умерших людей.

Эксперты предполагают, что регистрация на выборы и не являлась конечной целью этих кандидатов. Они также обратили внимание на высказывания одного из организаторов митингов Алексея Навального, который заявлял, что для проведения сбора подписей каждому кандидату необходимо потратить 1 миллион рублей. Вместе с тем, по официальной информации, траты незарегистрированных кандидатов на сбор подписей составили существенно меньше названной суммы.

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