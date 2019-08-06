Рим, , 15:36 — REGNUM

Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини на своей странице в Facebook во вторник, 6 августа, поблагодарил всех своих единомышленников, всех граждан страны и Деву Марию за утверждение парламентом новой версии закона о безопасности и миграции.

Новая версия закона, в частности, предусматривает дополнительные ограничения для перевозчиков мигрантов. Штрафы для них возрастут до 1 млн евро, также власти Италии получили право конфисковывать корабли, на которых осуществляются перевозки.

Министр внутренних дел страны получает право по согласованию с министрами обороны и транспорта запрещать вход в территориальные воды страны того или иного судна, если перевозки на этом корабле нарушают запрет на доставку в страну нелегальных мигрантов.

Арест капитана корабля, который не подчинился требованиям береговой охраны (что регулярно делают перевозчики мигрантов), из возможного становится обязательным.

Кроме того, ужесточены правила участия в митингах. В частности, втрое (с 2 до 6 тысяч евро) увеличен штраф для граждан, которые во время акций без уважительной причины закрывают свое лицо предметами, затрудняющими распознавание. Предусмотрено тюремное заключение на срок от 1 до 4 лет за использование петард и распыление газа на митингах и спортивных мероприятиях.