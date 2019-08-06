Киев, , 15:43 — REGNUM

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву и бывшего заместителя главы аппарата президента Алексея Филатова. Повестка опубликована 6 августа на сайте ведомства.

Их вызвали по так называемому делу бизнесмена Курченко. Повестки прокомментировал на своём telegram-канале юрист Андрей Портнов:

«Одиозных приспешников Порошенко Гонтареву и Филатова вызвали на допрос в качестве подозреваемых. Это значит, будет мера пресечения и розыск».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Портнов рассказал, что власти Панамы начали расследование против экс-президента Украины Петра Порошенко, структуры которого подозревают в отмывании преступных доходов.

Читайте также: Власти Панамы начали расследование против Порошенко — Портнов