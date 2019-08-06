Киев, 6 августа 2019, 15:43 — REGNUM
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву и бывшего заместителя главы аппарата президента Алексея Филатова. Повестка опубликована 6 августа на сайте ведомства.
Их вызвали по так называемому делу бизнесмена Курченко. Повестки прокомментировал на своём telegram-канале юрист Андрей Портнов:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Портнов рассказал, что власти Панамы начали расследование против экс-президента Украины Петра Порошенко, структуры которого подозревают в отмывании преступных доходов.
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